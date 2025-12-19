VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim: Vorsicht VfB – der nächste Gegner begeht die meisten Fouls

Das Spiel hat es in sich: VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim. Die beiden Landesrivalen liegen in der Fußball-Bundesliga nur einen Punkt auseinander und befinden sich vor dem 15. Spieltag auf Schlagdistanz zum zweiten Tabellenplatz. Das war vor der Saison nicht zu erwarten, was den Reiz der Begegnung an diesem Samstag (15.30 Uhr) in der MHP-Arena ausmacht.

Der VfB steht gut da. Der Pokalsieger überwintert im DFB-Pokal, hat beste Aussichten auf ein Weiterkommen in der Europa League und will nun im Jahresfinale auch in der Liga seine Ambitionen untermauern. Mit einem Sieg gegen die Hoffenheimer würden die Stuttgarter das Ganze abrunden. „Wir müssen natürlich da weitermachen, wo wir in Bremen aufgehört haben. Es geht gerade jetzt, vor der Weihnachtspause, darum, die Spannung zu halten und ein weiteres Zeichen zu setzen. Wir wollen oben dranbleiben und diesen Willen müssen wir von Beginn an in dieses Spiel hineintragen“, sagt der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Doch das Team von TSG-Coach Christian Ilzer präsentiert sich mit seiner intensiven Spielweise überraschend stark – ein Vergleich.

Torwart Die Konstellation ist klar, was auch der Blick auf die Rangfolge in der Nationalmannschaft verdeutlicht. Oliver Baumann steht vor Alexander Nübel. Der Hoffenheimer strahlt Ruhe aus und zeigt seit Jahren konstant gute Leistungen. Das blieb lange unbemerkt, nun rückt er bundesweit mehr in den Fokus. Nübel hält ebenfalls gut. Dem VfB-Torwart unterlaufen aber immer wieder Fehler, die in den Köpfen hängen bleiben. Abwehr Beim Erfolg zuletzt in Bremen hatte Sebastian Hoeneß in der Schlussphase nur noch eines im Sinn. „Ich wollte, dass wir unbedingt zu null spielen“, sagt der VfB-Trainer. Mit dem 4:0 wurde der Auftrag erfüllt. Die Abwehr hat sich damit nach einer Reihe von Gegentoren zuvor wieder gefestigt. Jeff Chabot und Finn Jeltsch bilden meist die Innenverteidigung. Ramon Hendriks ist eine starke Ergänzung. Auf den Außenpositionen vervollständigen Maximilian Mittelstädt und Lorenz Assignon in der Regel die Abwehrkette. Assignon fehlt nach seiner Sperre nun verletzt, was eine erneute Chance für Josha Vagnoman darstellt.

Die Hoffenheimer haben bislang 20 Gegentore hinnehmen müssen, zwei weniger als der VfB. In der Innenverteidigung vertraut der Trainer Christian Ilzer auf Robin Hranac und Albian Hajdari, bislang unbekannte Größen. Nun hat sich jedoch der lange verletzte Ozan Kabak zurück gemeldet. Der frühere VfB-Profi ist eine erprobte Alternative. Die einstigen Problemzonen auf den Außen füllen die lauf- und kampfstarken Vladimir Coufal und Bernardo aus. Das Ganze ist eingespielt und es fällt auf: Die Hoffenheimer begehen viele Fouls, um den Rhythmus des Gegners zu brechen. In Bernardo (25), Wouter Burger (24) und Bazoumana Touré (23) stehen drei TSG-Spieler an der Spitze der Rangliste mit den meisten Fouls. Mittelfeld Beim VfB bildet Angelo Stiller den Fixpunkt im Mittelfeld. Um ihn herum kreisen die Stuttgarter Kombinationen, um ihn herum lässt der Trainer Sebastian Hoeneß die anderen Spieler gerne rotieren. Zuletzt hat sich dabei wieder Atakan Karazor in den Vordergrund gerückt, Chema steht dahinter. Auch der lange verletzte Nikolas Nartey übernimmt eine immer wichtigere Rolle auf dem Platz. Da der starke Bilal El Khannouss für den Afrika-Cup abgestellt wurde, muss die Lücke, die der Marokkaner hinterlässt, geschlossen werden.

Bei den Hoffenheimern ist der lange verletzte Grischa Prömel wieder zum wichtigen Faktor geworden – als torgefährlicher Mittelfeldspieler, der gleichzeitig Stabilität verleiht. Wouter Burger und Leon Avdullahu nehmen ebenfalls einen wichtigen Part ein, da sie zum einen viel Energie einbringen und zum anderen mit reichlich Spielverständnis ausgestattet sind. Nach dem erneuten Umbruch im Kader zeigt sich an diesen Profis, dass die Spielidee von Trainer Christian Ilzer mehr und mehr greift. Die TSG ist äußerst laufstark und schaltet schnell nach vorne um. Angriff Beim VfB stand in den vergangenen Wochen ein Mann im Zentrum: Deniz Undav. Mit seinen Toren hat der Angreifer häufig den Unterschied ausgemacht. Dazu agiert Jamie Leweling wieder auf hohem Niveau – als Torschütze sowie als Vorlagen – und Flankengeber. Der Flügelstürmer schlägt aus dem Spiel heraus ligaweit die meisten Flanken (47.).

Hinter Leweling rangiert Bazoumana Touré (45) in dieser Kategorie. Der schnelle Hoffenheimer wird im Stuttgarter Stadion jedoch fehlen, da sich der 19-Jährige mit der Elfenbeinküste auf den Afrika-Cup vorbereitet. Doch die Kraichgauer trumpfen mit einer flexiblen Offensive auf. Vorne dran: Fisnik Asllani. Der 23-Jährige hat bereits sechs Ligatore erzielt und wird im Sommer kaum zu halten sein. Aber auch Tim Lemperle funktioniert. Andrej Kramaric bleibt somit häufig nur die Jokerrolle. Und in Adam Hlozek kehrt nach einer Verletzungspause nun ein Stürmer zurück, der in der vergangenen Saison entscheidend für den Klassenverbleib war. Fazit Der VfB muss also an seine Leistungsgrenze kommen, um zu gewinnen. Das Selbstvertrauen dafür ist da. „Die Mannschaft hat sich innerhalb dieser Hinrunde gefunden, hat die Bewegungen um Abgänge und Zugänge gut aufgefangen und bewegt sich stabil in allen drei Wettbewerben“, sagt Wohlgemuth, „wir haben in Bremen eine gute Antwort auf die Niederlage gegen den FC Bayern gezeigt und damit gleichzeitig etwas für unser Selbstbewusstsein im Hinblick auf das Hoffenheim-Spiel getan. Ich schaue sehr zuversichtlich auf das Jahresfinale und bin fest davon überzeugt, dass wir am Wochenende erfolgreich sein werden.“