VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim Vorsicht VfB – der nächste Gegner begeht die meisten Fouls
Der VfB will an diesem Samstag das Jahr erfolgreich abschließen. Doch die Stuttgarter treffen auf ein Team, das überraschend stark ist – ein Vergleich.
Das Spiel hat es in sich: VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim. Die beiden Landesrivalen liegen in der Fußball-Bundesliga nur einen Punkt auseinander und befinden sich vor dem 15. Spieltag auf Schlagdistanz zum zweiten Tabellenplatz. Das war vor der Saison nicht zu erwarten, was den Reiz der Begegnung an diesem Samstag (15.30 Uhr) in der MHP-Arena ausmacht.