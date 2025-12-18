Der Trainer Sebastian Hoeneß betont, dass die laufstarken Kraichgauer genau der Gegner seien, den es jetzt braucht – und er schätzt die Lage beim lange verletzten VfB-Stürmer ein.
Die Laufdaten sprechen für sich. Die TSG Hoffenheim ist in der Fußball-Bundesliga ganz vorne dabei, wenn es um die Laufdistanz und die Anzahl der Sprints und intensive Läufe geht. Ein gehöriges Pensum spult die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer herunter. Sie bewegt sich dabei immer an der Leistungsgrenze. Sebastian Hoeneß weiß das – und stellt den VfB Stuttgart darauf ein. „Das ist genau das Spiel, das wir jetzt brauchen“, sagt der Trainer vor dem Landesduell an diesem Samstag (15.30 Uhr) in der MHP-Arena.