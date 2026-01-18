Der VfB Stuttgart verpasst in der Bundesliga den dritten Sieg in Serie. Gegner Union Berlin trotzt der Mannschaft von Sebastian Hoeneß ein 1:1 ab.
18.01.2026 - 17:26 Uhr
Der VfB Stuttgart hat nach seinem Traumstart ins neue Jahr einen kleinen Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Plätze kassiert. Nach zwei Siegen gegen die direkten Konkurrenten Leverkusen und Frankfurt kam der Pokalsieger zum Rückrundenbeginn der Fußball-Bundesliga nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Union Berlin und verpasste den Sprung auf Rang drei.