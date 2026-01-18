Der VfB Stuttgart verpasst in der Bundesliga den dritten Sieg in Serie. Gegner Union Berlin trotzt der Mannschaft von Sebastian Hoeneß ein 1:1 ab.

Der VfB Stuttgart hat nach seinem Traumstart ins neue Jahr einen kleinen Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Plätze kassiert. Nach zwei Siegen gegen die direkten Konkurrenten Leverkusen und Frankfurt kam der Pokalsieger zum Rückrundenbeginn der Fußball-Bundesliga nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Union Berlin und verpasste den Sprung auf Rang drei.

Chris Führich (59.) hatte den VfB in Führung gebracht, doch der frühere Stuttgarter Woo-yeong Jeong (83.) gelang für Union der späte Ausgleich. Gegen diszipliniert und kompakt verteidigende Berliner fand der VfB trotz größerer Spielanteile zu selten ein Durchkommen und geht minimal angeschlagen in das schwierige Auswärtsspiel in der Europa League bei der AS Rom (Donnerstag, 21.00 Uhr). Union blieb derweil im fünften Ligaspiel in Folge ungeschlagen.

VfB tut sich in Halbzeit eins schwer

Während Union-Trainer Steffen Baumgart ganze fünf Neue brachte, nahm Hoeneß im Vergleich zum Sieg gegen Frankfurt nur einen Wechsel an seiner Startelf vor: Nikolas Nartey ersetze Ermedin Demirovic. Man wolle nach dem „guten Start ins neue Fußballjahr“ den „Rückenwind nutzen“, betonte Hoeneß und forderte „Power und Energie“ von seiner Mannschaft.

Die tat sich jedoch schwer. Nachdem Josha Vagnoman (7.) in der Anfangsphase noch die Führung verpasst hatte, fand Union besser in die Partie. Gegen aggressive und disziplinierte Berliner kam der VfB nur noch selten zu Torchancen - und hatte darüber hinaus Glück: Andrej Ilic (14.) traf für die Gäste nur den Außenpfosten.

Zwar blieb der VfB die spielbestimmende Mannschaft, abseits des gut funktionierenden Gegenpressings war der Ertrag jedoch gering. Stürmer Deniz Undav (37.) traf mit seinem Versuch nur das Außennetz, ansonsten ließen die kompakt verteidigenden Berliner kaum etwas zu und verdienten sich ein Remis zur Pause.

Jeong konter Führich

Aus dieser kam der VfB mit mehr Tempo. Undav (49.) scheiterte zunächst noch an Union-Keeper Frederik Rönnow, Führich machte es zehn Minuten später aber besser. Innenverteidiger Ramon Hendriks schleppte den Ball bis zum gegnerischen Strafraum und legte quer auf den Flügelstürmer, der aus gut 17 Metern präzise ins kurze Eck traf.

Mit der Führung im Rücken ließ es der VfB wieder etwas ruhiger angehen, Union blieb aktiv und bemühte sich um den Ausgleich. Joker Jeong war erfolgreich.