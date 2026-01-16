Der Stuttgarter Trainer blickt voraus auf das Spiel gegen Union und die Stärken der Köpenicker, mit denen der VfB zuletzt selbst seine Erfahrungen machte.
16.01.2026 - 13:45 Uhr
Zwei Spiele, zwei Siege – der VfB Stuttgart strotzt nach dem Jahresstart vor Selbstvertrauen und kommt um die Favoritenrolle im anstehenden Heimspiel gegen Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker) nicht herum. Dennoch warnt Trainer Sebastian Hoeneß ausdrücklich vor dem Gegner, der in der Bundesliga immerhin auch schon seit vier Partien ungeschlagen ist. „Union Berlin kombiniert individuelle Qualität und Erfahrung, die Mannschaft verteidigt körperlich und kompakt und kann schnell umschalten“, sagt der 43-Jährige. „Es ist nicht einfach, diese Mannschaft zu besiegen.“