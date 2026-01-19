Der VfB Stuttgart verspielt gegen Union Berlin spät den Sieg. Im Netz echauffieren sich die VfB-Fans über die Chancenverwertung ihres Teams – und vor allem über eine Szene kurz vor dem Gegentreffer.
19.01.2026 - 11:14 Uhr
Frust bei Fans des VfB Stuttgart: Nach dem 1:1-Unentschieden der Stuttgarter gegen Union Berlin zeigen sich viele Anhänger der Schwaben im Netz bedient. Sie hadern mit der Chancenverwertung ihres Teams – und besonders eine Szene um Nationalspieler Angelo Stiller sorgt bei den Fans für Ärger.