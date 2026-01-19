Der VfB Stuttgart verspielt gegen Union Berlin spät den Sieg. Im Netz echauffieren sich die VfB-Fans über die Chancenverwertung ihres Teams – und vor allem über eine Szene kurz vor dem Gegentreffer.

Frust bei Fans des VfB Stuttgart: Nach dem 1:1-Unentschieden der Stuttgarter gegen Union Berlin zeigen sich viele Anhänger der Schwaben im Netz bedient. Sie hadern mit der Chancenverwertung ihres Teams – und besonders eine Szene um Nationalspieler Angelo Stiller sorgt bei den Fans für Ärger.

Dabei hatte es zuvor noch gut ausgesehen für den VfB Stuttgart: Nach einer zerfahrenen ersten Hälfte brachte Chris Führich sein Team in Führung (59. Minute). Die VfB-Fans im Netz feierten den Torschützen:

Die gute Stimmung unter den VfB-Fans sollte allerdings nicht von Dauer sein. In der 80. Minute ließ Mittelfeldspieler Angelo Stiller die Entscheidung liegen, als er frei vor Union-Torhüter Frederik Rönnow übers Tor schoss. Stürmer Ermedin Demirovic zeigte seinem Teamkollegen anschließend an, dass er neben ihm einschussbereit freigeständen hätte. Auch die VfB-Fans im Netz haderten damit:

Die Quittung kam postwendend: Ausgerechnet Ex-VfB-Spieler Jeong Woo-yeong (2023-2024) traf in der 83. Minute für Union Berlin zum Ausgleich. Die VfB-Fans im Netz zeigten sich bedient:

Nach dem Abpfiff blieb das zentrale Diskussionsthema die Chancenverwertung des VfB:

Besonders die Szene um Angelo Stiller beschäftigte einige VfB-Fans auch nach der Partie noch:

Dennoch – auch das merken VfB-Fans im Netz an – ist der VfB mit sieben Punkten aus drei Bundesligaspielen erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Schon am Donnerstag steht für die Stuttgarter das nächste Spiel an: In der Europa League gastiert der VfB um 21 Uhr bei der AS Rom.