Erstmals in dieser Saison haben die Stuttgarter in der Liga zwei Tage mehr Vorbereitungszeit als der Gegner. Der Blick zurück zeigt, dass das nicht zwingend ein zentraler Faktor ist.
17.01.2026 - 10:00 Uhr
Donnerstag, Sonntag, Donnerstag: Wer wie der VfB Stuttgart international vertreten ist und Spiele im Drei-Tages-Rhythmus absolviert, muss mit einer kurzen Vorbereitungszeit auf die Spiele zurechtkommen – und trifft in der Bundesliga oft auf einen ausgeruhten Gegner, der unter der Woche nicht im Einsatz war.