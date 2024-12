Für den Leihspieler des VfB läuft es in Berlin um einiges besser als in der Vorsaison in Stuttgart. Nun ist er gegen seine früheren Teamkollegen gefragt – auf dem Platz, aber auch daneben.

David Scheu 06.12.2024 - 08:00 Uhr

Es sind gleich mehrere Aufgaben, die in dieser Woche Woo-yeong Jeong zukamen und -kommen. Zum einen natürlich in fußballerischer Hinsicht, wenn der Offensivspieler an diesem Freitag (20.30 Uhr/Liveticker) mit Union Berlin beim VfB Stuttgart gastiert. Zum anderen aber war Jeong auch mehr als sonst in die Spielvorbereitung eingebunden. Denn wohl niemand bei den Köpenickern kennt den VfB besser als Jeong, der vergangene Saison in Stuttgart spielte und nun ein Jahr an die Berliner verliehen ist.