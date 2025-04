Der VfB Stuttgart hat mit dem 4:0-Erfolg in Bochum die Trendwende geschafft. Der Auswärtssieg könnte der Auftakt in eine bemerkenswerte Schlussphase der Bundesliga sein. Doch damit das gelingen kann, ist träumen verboten.

Philipp Maisel 06.04.2025 - 14:00 Uhr

Der VfB Stuttgart gewinnt nach einer fast zwei Monate lang währenden Ergebniskrise in der Bundesliga wieder ein Spiel. Und das in überzeugender Manier. Das 4:0 (2:0) beim VfL Bochum war zu keiner Zeit gefährdet, wurde souverän eingefahren und ist gewissermaßen auch ein Statement für den nun anstehenden Schlussspurt in der Bundesliga. Ganz nach dem Motto: „Schaut her, wir sind auch noch da!“ sendet der Club ein Signal an die Konkurrenz.