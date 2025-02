Der Bundesligist verpasst wieder eine große Chance. Das wirft Fragen auf – sie betreffen die Trainerarbeit, die Form der Spieler und die Entwicklung der Mannschaft.

Enttäuschung, die dritte. Zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit hat der VfB Stuttgart in einem Heimspiel die Chance verpasst, sich in der Tabelle der Fußball-Bundesliga auf dem vierten Rang festzusetzen. Das hat vielerlei Gründe – eine Bestandsaufnahme in drei Punkten nach dem bitteren 1:2 gegen den VfL Wolfsburg.