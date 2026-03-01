VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg Entwicklungsschritte in Sieben-Meilen-Stiefeln
Der VfB Stuttgart hat sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 4:0 gewonnen und vollzieht eine rasante Entwicklung, findet unser VfB-Reporter Philipp Maisel.
Fremdscham. Ja, es war tatsächlich Fremdscham, die ganz kurz zu verspüren war, als der VfB Stuttgart den VfL Wolfsburg in der Arena von Bad Cannstatt mit einer Mühelosigkeit filetierte, die man so auf Bundesliga-Niveau eigentlich nicht zu sehen bekommt. Denn normalerweise spielen zwei Mannschaften, denen man eben jenes Leistungslevel attestieren kann. Den Wolfsburgern allerdings muss man die Erstklassigkeit nach ihrem erbärmlichen Auftritt in Stuttgart absprechen.