Die Stuttgarter verlieren nach einer Video-Entscheidung durch Handelfmeter. Kritik äußert der Trainer Sebastian Hoeneß jedoch vor allem an der Entstehung der Gegentore.

Carlos Ubina 16.02.2025 - 08:00 Uhr

Der Frust musste raus. Nick Woltemade drosch den Ball nach dem Abpfiff verärgert in die Zuschauerränge. Da hatte der VfB Stuttgart mit 1:0 geführt und der lange Stürmer nach sensationellem Solo das Tor erzielt (72.) – und dann verlor die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß die Kontrolle und das Spiel gegen den VfL Wolfsburg mit 1:2 (0:0). Weil der schwäbische Fußball-Bundesligist in zwei Konter lief und weil der Schiedsrichter Tobias Welz nach Hinweis des Videoassistenten auf einen Handelfmeter entschied, der die Gastgeber in der MHP-Arena zum Verzweifeln brachte. Zunächst glich der Ex-Stuttgarter Tiago Tomas aus (76.), danach verwandelte Mohammed Amoura den Strafstoß.