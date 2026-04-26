VfB Stuttgart gegen Werder Bremen Nach Rückschlag: Demirovic gibt sich kämpferisch
Nach dem 1:1 gegen Werder Bremen ist der Vorsprung des VfB auf die Konkurrenz zusammengeschrumpft. Das Ziel bleibt aber klar vor Augen.
Nach dem 1:1 gegen Werder Bremen ist der Vorsprung des VfB auf die Konkurrenz zusammengeschrumpft. Das Ziel bleibt aber klar vor Augen.
Enttäuschte Gesichter, hängende Köpfe: Nach Abpfiff war in den Reihen des VfB Stuttgart bei jedem einzelnen Akteur unschwer zu erkennen, dass dieser Nachmittag nicht wunschgemäß verlaufen war. Das 1:1 gegen Werder Bremen markierte einen Dämpfer im Rennen um die Qualifikation für die Champions League, die Trainer Sebastian Hoeneß unter der Woche als Ziel ausgegeben hatte. Noch sind die Stuttgarter Vierter und wären damit sicher in der Königsklasse, die TSG Hoffenheim folgt aber nun punktgleich mit der lediglich um vier Treffer schlechteren Tordifferenz.