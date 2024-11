Nach dem 1:5 bei Roter Stern Belgrad regierte beim VfB Stuttgart der Frust. Wird gegen Werder Bremen nun alles besser? Der Trainer Sebastian Hoeneß legt vor dem Auswärtsspiel einen klaren Fokus.

Dirk Preiß 29.11.2024 - 14:00 Uhr

Ja, sicher, es sei kein leichter Tag gewesen, gab Sebastian Hoeneß am Freitagmorgen offen zu – und meinte den Donnerstag nach dem 1:5 des VfB Stuttgart in der Champions League bei Roter Stern Belgrad. Diese deutliche und bittere Pleite „hing noch in den Klamotten“, sagte der Trainer der Stuttgarter und erzählte von der Aufarbeitung, von Gesprächen und der Regeneration. Aber auch davon, was in seinem Fall die beste Art der Frustbewältigung sei: Die Vorbereitung auf das nächste Spiel.