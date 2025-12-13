Das Duell des SV Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart hat eine lange Historie. Vor der Partie am Sonntag schauen wir auf vier besondere der vielen Auswärtsspiele zurück.
13.12.2025 - 08:30 Uhr
115 Pflichtspiel-Duelle haben der VfB Stuttgart und der SV Werder Bremen bereits gegeneinander bestritten. Ausgeglichener geht die Statistik wohl kaum: beide Teams gingen 40 Mal als Sieger vom Platz, 30 Mal trennten sich die Mannschaften unentschieden. Vor dem Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs am kommenden Sonntag (19.30 Uhr/Liveticker) blicken wir auf drei erfolgreiche und eine bittere Auswärtspartie des VfB in Bremen zurück.