Das Duell des SV Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart hat eine lange Historie. Vor der Partie am Sonntag schauen wir auf vier besondere der vielen Auswärtsspiele zurück.

115 Pflichtspiel-Duelle haben der VfB Stuttgart und der SV Werder Bremen bereits gegeneinander bestritten. Ausgeglichener geht die Statistik wohl kaum: beide Teams gingen 40 Mal als Sieger vom Platz, 30 Mal trennten sich die Mannschaften unentschieden. Vor dem Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs am kommenden Sonntag (19.30 Uhr/Liveticker) blicken wir auf drei erfolgreiche und eine bittere Auswärtspartie des VfB in Bremen zurück.

19.05.1984: Zwei Spieltage vor Ende der Bundesligasaison ist der VfB Stuttgart als Tabellenführer bei den Viertplatzierten Bremern zu Gast. Die Partie wird erst spät entschieden: Hermann Ohlicher erlöst die Stuttgarter per Abstauber zum 2:1-Sieg. Parallel lassen die Verfolger des FC Bayern München und Hamburger SV Punkte liegen. Mit zwei Punkten und neun Toren Vorsprung – damals gab es noch zwei Zähler für einen Sieg – ist der VfB vor dem direkten Duell mit dem HSV fast sicher Deutscher Meister. Die Partie am 34. Spieltag geht zwar mit 1:0 an die Hamburger, dennoch feiern die Stuttgarter am Ende die Deutsche Meisterschaft.

16.09.2006: Auf dem Weg zur überraschenden Meisterschaft 2006/2007 entscheidet der VfB das Spiel an der Weser für sich – und das auf eindrucksvolle Art und Weise. Roberto Hilbert köpft nach vier Minuten ins eigene Tor, nach einer halben Stunde erhöht Bremens Mohamed Zidane auf 2:0. Doch dann beginnt Stuttgarts Aufholjagd. Noch vor der Pause sorgt Eigentorschütze Roberto Hilbert für den Anschlusstreffer. Pavel Pardo gleicht wenige Minuten nach Wiederanpfiff aus und Mario Gomez erzielt nach 0:2-Rückstand kurz vor Spielende das Tor zum 3:2-Auswärtssieg. Es ist sein erster der später 13 Treffer in der Meistersaison 2006/2007.

02.05.2016: Eines der bittersten Kapitel der jüngeren VfB-Historie: Bremen rangiert vor der Partie gegen den VfB am 32. Spieltag auf dem Relegationsplatz, die Jungs aus Cannstatt stehen mit zwei Punkten mehr noch über dem Strich. Doch die bessere Ausgangslage im Kampf gegen den Abstieg verliert für die Stuttgarter schnell an Bedeutung. Daniel Didavi kann die frühe 1:0-Führung der Bremer zwar noch egalisieren, am Ende geht der VfB jedoch mit 2:6 im Weserstadion unter. Die beiden letzten Bundesligapartien gehen ebenfalls verloren. Als 17. steigt der VfB Stuttgart am Ende der Saison 2016/2017 in die 2. Bundesliga ab. Es ist der erste Abstieg seit 41 Jahren.

06.12.2020: Ebenfalls der 32. Spieltag, allerdings unter völlig anderen Voraussetzungen. Die Bremer stehen punktgleich mit den Stuttgartern im Tabellenmittelfeld, in dem sich beiden Teams etablieren wollen. Der heute noch im Kader stehende Silas wird mit seinem Doppelpack zum umstrittenen Matchwinner. Seine Szene zum 2:0 bleibt bis heute in Erinnerung. Der Flügelstürmer spritzt in der Nachspielzeit zwischen den Rückpass von Innenverteidiger Ömer Toprak und Torhüter Jiri Pavlenka, läuft allein auf das leere Tor zu und spielt den Ball erst nach einer provokanten Wartezeit ins Tor. Die Bremer echauffieren sich, Stuttgart gewinnt das Spiel am Ende mit 2:1. Der VfB gewinnt zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder an der Weser.

Am Sonntag ist die Situation für beide Mannschaften weniger prekär, als es in der Vergangenheit öfter der Fall war. Der VfB Stuttgart geht als Favorit ins Spiel und will weiter Druck auf die Teams auf den Champions-League-Rängen ausüben. Der SV Werder Bremen dagegen, versucht sich im Mittelfeld der Bundesliga zu stabilisieren.