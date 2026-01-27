VfB Stuttgart gegen YB Bern: Das passiert mit dem leeren Gästeblock

Es ist schon einige Wochen her, da hatte die Uefa eine drastische Strafe gegen Young Boys Bern ausgesprochen. Aufgrund diverser Vergehen wurde dem Club ein Auswärtsspiel ohne Anhänger auferlegt. Und auch der Zeitpunkt wurde festgelegt. Gegen Stuttgart wird YBB ohne Fans antreten müssen.

Unsere Empfehlung für Sie Entwicklung des VfB Stuttgart Was den Trainer Sebastian Hoeneß besonders stolz macht Der VfB Stuttgart hat in drei Wettbewerben die Chance, Großes zu erreichen – eine Entwicklung erfreut Sebastian Hoeneß besonders. Der Club durfte keine Karten an seine Anhänger verkaufen, lediglich die „Kategorie 1“-Tickets konnten unter Freunde, Familie und Sponsoren gebracht werden. Auch der Haupt- und der Gegentribüne wird es also ein paar Hundert Zuschauer geben, die es mit den Gelb-Schwarzen halten.

Zuletzt traf der VfB im Dezember 2024 auf YBB. Foto: Pressefoto Baumann

Die mehrere Tausend vom Gegner nicht abgerufenen Tickets wird der VfB nicht gänzlich an seine Fans weitergeben können. Der Unterrang im Auswärtsblock wird beim Spiel leer bleiben, das heißt der komplette Stehplatzbereich. Das betrifft rund 3000 Karten, die nicht verkauft werden. Der Oberrang des Gästesektors geht allerdings in den freien Verkauf und ist aktuell bereits buchbar.

Unsere Empfehlung für Sie Gegner in der Europa League Historische Krise bei den Young Boys aus Bern Vier Niederlagen in der Schweizer Liga am Stück, das hat es bei den Young Boys Bern nie zuvor gegeben. Am Donnerstag gastiert das Team von Trainer Gerardo Seoane beim VfB.

Wer also schon länger kein VfB-Ticket mehr bekommen hat, kann hier zuschlagen. Und zwar unabhängig einer Mitgliedschaft. Die Karten sind für alle buchbar. Ohnehin dürfte das Spiel nicht ausverkauft sein, auch auf dem VfB-Zweitmarkt finden sich aktuelle jede Menge Karten. Die Chance also für all jene, die mal wieder ein VfB-Spiel besuchen wollen. Und das sogar auf internationaler Bühne.