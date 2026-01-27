VfB Stuttgart gegen YB Bern Das passiert mit dem leeren Gästeblock
Der kommenden VfB-Gegner Young Boys Bern muss ohne Fans nach Stuttgart reisen. Das passiert mit den vielen Tickets im Gästesektor.
Der kommenden VfB-Gegner Young Boys Bern muss ohne Fans nach Stuttgart reisen. Das passiert mit den vielen Tickets im Gästesektor.
Es ist schon einige Wochen her, da hatte die Uefa eine drastische Strafe gegen Young Boys Bern ausgesprochen. Aufgrund diverser Vergehen wurde dem Club ein Auswärtsspiel ohne Anhänger auferlegt. Und auch der Zeitpunkt wurde festgelegt. Gegen Stuttgart wird YBB ohne Fans antreten müssen.