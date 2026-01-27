 
  Sport
  VfB Stuttgart

  Das passiert mit dem leeren Gästeblock

1
An diesem Donnerstag trifft der VfB auf die Young Boys aus Bern. Alle Plätze im Stadion werden nicht belegt sein. Foto: Pressefoto Baumann

Der kommenden VfB-Gegner Young Boys Bern muss ohne Fans nach Stuttgart reisen. Das passiert mit den vielen Tickets im Gästesektor.

Sport: Philipp Maisel (pma)

Es ist schon einige Wochen her, da hatte die Uefa eine drastische Strafe gegen Young Boys Bern ausgesprochen. Aufgrund diverser Vergehen wurde dem Club ein Auswärtsspiel ohne Anhänger auferlegt. Und auch der Zeitpunkt wurde festgelegt. Gegen Stuttgart wird YBB ohne Fans antreten müssen.

 

Der Club durfte keine Karten an seine Anhänger verkaufen, lediglich die „Kategorie 1“-Tickets konnten unter Freunde, Familie und Sponsoren gebracht werden. Auch der Haupt- und der Gegentribüne wird es also ein paar Hundert Zuschauer geben, die es mit den Gelb-Schwarzen halten.

Zuletzt traf der VfB im Dezember 2024 auf YBB. Foto: Pressefoto Baumann

Die mehrere Tausend vom Gegner nicht abgerufenen Tickets wird der VfB nicht gänzlich an seine Fans weitergeben können. Der Unterrang im Auswärtsblock wird beim Spiel leer bleiben, das heißt der komplette Stehplatzbereich. Das betrifft rund 3000 Karten, die nicht verkauft werden. Der Oberrang des Gästesektors geht allerdings in den freien Verkauf und ist aktuell bereits buchbar.

Wer also schon länger kein VfB-Ticket mehr bekommen hat, kann hier zuschlagen. Und zwar unabhängig einer Mitgliedschaft. Die Karten sind für alle buchbar. Ohnehin dürfte das Spiel nicht ausverkauft sein, auch auf dem VfB-Zweitmarkt finden sich aktuelle jede Menge Karten. Die Chance also für all jene, die mal wieder ein VfB-Spiel besuchen wollen. Und das sogar auf internationaler Bühne.

VfB Stuttgart gegen YB Bern: Das passiert mit dem leeren Gästeblock

