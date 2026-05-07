VfB Stuttgart: „Gemeinsam richtig was abbrennen“ – Hoeneß und der Faktor Fans

Blickt man auf die jüngsten drei Partien des VfB Stuttgart, fällt ein wiederkehrendes Muster unweigerlich ins Auge. In positiver oder negativer Hinsicht? Das hängt stark von der Betrachtungsweise ab. Auf der einen Seite beweist die Mannschaft immer wieder Moral, kämpft sich zurück, dreht Rückstände. Bei der TSG Hoffenheim (3:3), gegen Werder Bremen (1:1) und im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg (2:1 n. V.) entschied der VfB die zweite Hälfte jeweils für sich und blieb damit in all diesen Partien unbesiegt.