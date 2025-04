Beim VfB wird für die kommende Saison ein erfahrener Spieler für die Defensive mit Leaderqualitäten gesucht: Dabei geht der Blick weniger auf die Innenverteidiger- und mehr auf die Sechserposition.

Heiko Hinrichsen 09.04.2025 - 12:00 Uhr

Wenn der SV Werder Bremen wie an diesem Sonntag (15.30 Uhr) in der Stadt ist, dann liegen rund um den Neckar Tore in der Luft. Legendär torreiche Partien haben sich beide Clubs, die Nummer drei (Werder) und vier (VfB) der ewigen Bundesliga-Tabelle, schon mehrfach geliefert. Heimsiege mit 6:3, 6:0 oder 4:1 waren in den letzten 15 Jahren allein für den VfB dabei – aber auch ein aus Stuttgarter Sicht bitteres 2:6 am Bremer Osterdeich in der Abstiegssaison 2016.