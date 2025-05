In Stuttgart drehte sich am Wochenende alles um das Pokalfinale des VfB. Zehntausende feierten in der Innenstadt den Titel. Wir haben die besten Momente in einem Video festgehalten.

Philip Kearney 26.05.2025 - 18:00 Uhr

Dieses Wochenende wird kein Stuttgarter so schnell vergessen. Der VfB Stuttgart holte im Berliner Olympiastadion den ersten DFB-Pokal seit 1997 – und Zehntausende feierten in Stuttgart auf und um den Schlossplatz den Titel – erst beim Public Viewing am Samstag vor der Leinwand, dann am Sonntag gemeinsam mit den Spielern.