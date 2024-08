Der defensive Mittelfeldspieler übernimmt die Nachfolge von Waldemar Anton als Spielführer des Bundesligisten. Wie sich die Beteiligten zur Entscheidung äußern.

David Scheu 13.08.2024 - 13:43 Uhr

Am Ende war es keine Überraschung mehr: Nachdem Atakan Karazor in den vergangenen Testspielen bereits die Binde beim VfB Stuttgart getragen hatte, wurde er nun offiziell als Spielführer des Fußball-Bundesligisten für die kommende Saison bestätigt. Er folgt damit auf Waldemar Anton, der in diesem Sommer zu Borussia Dortmund wechselte.