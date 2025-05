Der VfB Stuttgart führte durch einen früheren Treffer von Atakan Karazor (8.) mit 1:0, alles sah nach einem angenehmen Abend aus. Dann trat Samuel Essende zu. Der Stürmer des FC Augsburg leistete sich in der Hälfte des VfB ein übles Foul, traf Angelo Stiller bei einer Grätsche von hinten. Während der Mittelfeldregisseur sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen krümmte, zeigte Timo Gerach dem Augsburger die Gelbe Karte. Dann meldete sich der VAR, der Schiedsrichter schaute sich die Szene noch einmal an und änderte seine Entscheidung. Samuel Essende sah die Rote Karte – was die Situation von Angelo Stiller allerdings nicht verbesserte.

Der VfB-Profi, der von hinten oberhalb des rechten Knöchels getroffen worden war, wurde minutenlang behandelt, konnte aber trotzdem nicht weiterspielen. Schwer humpelnd ging er an der Cannstatter Kurve vorbei in Richtung Bank, wo ihn VfB-Trainer Sebastian Hoeneß mit ernster Miene in Empfang nahm.

Stiller wird auf dem Feld behandelt. Foto: Pressefoto Baumann

Yannik Keitel, der für Angelo Stiller eingewechselt wurde, klatschte den Kollegen ab, der anschließend mit großem Applaus von der Tribüne verabschiedet wurde – als Stiller das Stadion in Richtung Kabinentrakt verließ, schlug er noch einmal die Hände vors Gesicht.

Keitel und Jeltsch: zwei weitere Verletzte

Wie lange der Taktgeber des VfB ausfällt, wird erst nach der genauen Diagnose durch die VfB-Ärzte feststehen. Würde er nicht nur beim letzten Bundesliga-Spiel in einer Woche in Leipzig fehlen, sondern womöglich auch im Pokalfinale am 24. Mai in Berlin gegen Arminia Bielefeld, wäre das für den VfB eine erhebliche Schwächung – entsprechend groß waren die Sorgen schon, als das Spiel gegen den FC Augsburg noch lief. Trotz der 1:0-Führung.

Eine Viertelstunde später folgte dann eine weitere höchst unglückliche Szene. Der für Stiller gekommene Yannik Keitel und Innenverteidiger Finn Jeltsch stießen zusammen – und mussten beide ebenfalls ausgewechselt werden. Auch bei ihnen steht die genaue Diagnose noch aus.