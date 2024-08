Der VfB steht vor einer besonderen Saison – auch in der Fremde. An wen gehen die raren Tickets? Wie viele Mitglieder-Bewerbungen gab es für den Auftakt in Freiburg? Und wer hat für die Partien der Champions League ein Vorkaufsrecht? Ein Überblick.

David Scheu 13.08.2024 - 16:00 Uhr

Gleich dreimal in Folge muss der VfB Stuttgart in den nächsten Wochen auswärts antreten. Erst an diesem Samstag (20.45 Uhr) im Supercup bei Bayer Leverkusen, dann eine Woche später in der Bundesliga beim SC Freiburg, schließlich drei Tage später im DFB-Pokal bei Preußen Münster. Auf die Unterstützung der Fans kann das Team von Sebastian Hoeneß dabei zählen: Die Nachfrage nach Auswärtstickets übersteigt das Angebot bei Weitem, was den Ticketkauf zu einem nicht ganz einfachen Unterfangen macht. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.