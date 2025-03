Die beiden zuletzt verletzten VfB-Profis absolvieren zum Start in die Trainingswoche weite Teile des Mannschaftstrainings, zwei andere Spieler fehlen dagegen. Die Personalsituation im Überblick.

David Scheu 03.03.2025 - 13:02 Uhr

Dichtes Gedränge beim VfB Stuttgart: Rund 1000 Fans – darunter viele Kinder und Jugendliche – strömten am Rosenmontag in den Schulferien auf das Vereinsgelände in Bad Cannstatt, wo die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in die Vorbereitung auf das wichtige Bundesliga-Auswärtsspiel bei Aufsteiger Holstein Kiel am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) startete.