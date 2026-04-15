VfB Stuttgart Günstig oder gefährlich? Der Zeitpunkt des Bayern-Spiels
Der Termin des Südgipfels könnte dem VfB entgegen kommen. Es gibt allerdings ein großes Aber. Ein Blick auf die Gemengelage und die Daten.
Der Termin des Südgipfels könnte dem VfB entgegen kommen. Es gibt allerdings ein großes Aber. Ein Blick auf die Gemengelage und die Daten.
Zweimal ist es gelungen. Der FC Augsburg (2:1) und der FSV Mainz 05 (2:2) haben es in dieser Spielzeit geschafft, Punkte aus der Münchner Allianz-Arena mitzunehmen – der FCA sogar alle drei. Was zweierlei zeigt: Es ist möglich, kommt aber sehr selten vor. Alle anderen 18 Pflichtspiele in dieser Saison hat der FC Bayern vor heimischem Publikum nämlich für sich entschieden, meist auch deutlich mit einem Torverhältnis von insgesamt 71:12. Diese Zahlen bräuchte es nicht zwingend, um die Höhe der Auswärtshürde für den VfB Stuttgart am Sonntag (17.30 Uhr) vor Augen zu führen. Aber sie verdeutlichen das Ganze nochmals.