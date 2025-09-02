VfB Stuttgart Gut aufgestellt? Ein Blick auf die Perspektiven des VfB-Kaders
Nominell mit 32 Spielern geht der VfB Stuttgart in die kommenden Monate. Ist der Kader ausgewogen und gut aufgestellt. Wir werden einen kritischen Blick auf das Aufgebot.
Nach dem Ende der Transferperiode ist klar, mit welchen Spielern der VfB Stuttgart die kommenden Monate angeht. Erst im Januar sind wieder Neuverpflichtungen möglich – daher geht der Blick nun auf jene 32 Akteure, die dem Trainer Sebastian Hoeneß nun zur Verfügung stehen. Wir bewerten die Kader-Situation je Mannschaftsteil.