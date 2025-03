Obwohl noch einige Nationalspieler auf Reisen sind, konnte der VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß am Dienstag bereits 19 Spieler auf dem Platz begrüßen. Am Samstag steht die schwere Partie in Frankfurt an.

Ein Trio ist an diesem Dienstag noch mit internationalen Aufgaben beschäftigt: Das sind Finn Jeltsch (deutsche U19-Nationalelf), Nick Woltemade (deutsche U21-Nationalelf) sowie der Schweizer A-Nationalspieler Fabian Rieder. Ein weiteres Quartett befindet sich noch auf der Rückreise vom Länderspieleinsatz am Montag: Das sind die A-Nationalspieler El Bilal (Mali) und Ermedin Demirovic (Bosnien) sowie Enzo Millot (U21 Frankreich) und Justin Diehl (U20 des DFB).

Und trotzdem ist der Rasenplatz des VfB auf dem Clubgelände an diesem Dienstagvormittag zum Start der Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel am Samstag bei Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr) bereits sehr gut gefüllt.

Dies liegt auch daran, dass der Cheftrainer Sebastian Hoeneß mit Benjamin Boakye, Laurin Ulrich und Mirza Catovic drei Trainingsgäste vom VfB II integriert hat. So sind in Summe 16 Feldspieler und drei Torhüter mit dabei.

Während Jamie Leweling, Alexander Nübel und Deniz Undav schon wieder auf dem Platz mitmischen, trainieren aus dem Stuttgarter Quintett der deutschen A-Nationalspieler die beiden Profis Maximilian Mittelstädt und Angelo Stiller im Kraftraum individuell. Denn die beiden Letztgenannten haben noch den Länderspielauftritt am Sonntag in Dortmund gegen Italien (3:3) in den Knochen.

Während es auf dem Platz beim Spiel auf zwei Tore auf engem Raum engagiert zur Sache geht, traben zwei Spieler zeitversetzt um den Platz, die in dieser Runde wegen Verletzungen noch keine allzu große Rolle gespielt haben. Das ist neben Nikolas Nartey, der in dieser Saison bisher lediglich auf vier Kurzeinsätze in der dritten Liga für den VfB II kommt, auch ein Mann, der eigentlich als Stütze für die Abwehr des Bundesliga-Teams eingeplant gewesen ist: Dan-Axel Zagadou.

Zunächst joggte der Innenverteidiger noch an der Seite von Reha-Trainer Martin Franz mit Tape-Bandage am rechten Knie über den Platz. Die wurde dann aber später entfernt. Es ist das erste Mal seit seiner Knieverletzung am Außenband vom 25. September des Vorjahres, dass Zagadou beim VfB auf dem Platz steht.

Bisher war seine Reha zweigeteilt – und fand neben den Einheiten in der Reha-Welt des VfB neben dem Stadion auch in der Heimat des Spielers in Frankreich statt. Wann Dan-Axel Zagadou wieder spielen kann, steht nach aktuellem Stand noch in den Sternen. Klar ist, dass man beim VfB mit dem Spieler, der noch einen Vertrag bis Sommer 206 besitzt, nichts überstürzen will. Schließlich hatte sich Zagadou bereits Ende Januar 2024 mit einem Kreuzbandanriss eine schwere Verletzung zugezogen.