Der VfB befindet sich in Lostopf vier für die Königsklasse 2026/27. Auf den Bundesliga-Vierten warten erneut höchst attraktive Kontrahenten. 29 Teilnehmer stehen bereits fest.

Der VfB Stuttgart hat sich für die Champions League qualifiziert – wie vor zwei Jahren. Damals reiste der Bundesligist unter anderem zu Real Madrid und Juventus Turin, daheim spielte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gegen Paris Saint-Germain und Atalanta Bergamo. Auch diesmal warten auf den VfB wieder hochkarätige Gegner.

29 der 36 Plätze für die Königsklassen-Saison 2026/27 sind bereits vergeben, die restlichen sieben Plätze werden in drei Qualifikations- und einer Play-off-Runde ausgespielt. Am Ende gibt es vier Lostöpfe mit jeweils neun Vereinen. Aus jeder Gruppe werden dem VfB zwei Gegner zugelost (ein Heim- und ein Auswärtsspiel). Sicher ist dabei nur, dass Bundesliga-Duelle ausgeschlossen sind. Weil feststeht, welche Clubs sich in den beiden ersten Lostöpfen befinden, ist aber schon klar, auf welche große Namen der VfB treffen könnte.

Drei englische und drei spanische Top-Teams im ersten Lostopf

Zur Gruppe der europäischen Top-Teams in Topf eins gehören neben dem FC Bayern auch Real Madrid, Paris Saint-Germain, der FC Liverpool, Inter Mailand, Manchester City, der FC Arsenal, der FC Barcelona und Atletico Madrid – gegen zwei dieser acht Mannschaften wird der VfB spielen. Wer es genau sein wird, entscheidet sich bei der Auslosung am 27. August. Dann werden auch die restlichen Gegner ermittelt.

Ein erneutes Treffen in der Champions League ist möglich: VfB-Star Deniz Undav und Kapitän Marquinhos von Paris Saint-Germain. Foto: Imago/Rudel

Im zweiten Topf, in dem sich Borussia Dortmund befindet, gibt es ebenfalls acht mögliche Kontrahenten: AS Rom, Sporting Lissabon, Aston Villa, der FC Porto, an dem der VfB im März im Achtelfinale der Europa League scheiterte, Manchester United, der FC Brügge, Betis Sevilla und der PSV Eindhoven. Zu den Vereinen in Topf drei zählt RB Leipzig. Mögliche VfB-Gegner sind – neben zwei Qualifikanten – Feyenoord Rotterdam, OSC Lille, der SSC Neapel, der FC Villareal, Schachtar Donezk und Galatasaray Istanbul.

Bleibt noch das Teilnehmerfeld in Topf vier, zu dem neben dem VfB auch fünf Qualifikanten gehören. Weitere potenzielle Kontrahenten, gegen die es gehen könnte, sind Slavia Prag, Como 1907 und der RC Lens.

Ausgetragen werden die acht Spieltage der Champions-League-Hauptrunde mit vier Heim- und vier Auswärtspartien pro Teilnehmer zwischen dem 8. September und dem 27. Januar. Anschließend stehen die Play-offs an. Das Finale findet am 5. Juni 2027 im Estadio Metropolitano von Atletico Madrid statt.