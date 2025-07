Der VfB Stuttgart macht in der aktuellen TV-Tabelle einen gehörigen Sprung nach vorne.

Sie machen noch immer einen Großteil der Finanzierung bei den Clubs der ersten und zweiten Liga aus: Die Millionen aus den TV-Erlösen. Insgesamt schüttet die Deutsche Fußball Liga (DFL) für die kommende Spielzeit 1,346 Milliarden Euro aus und damit etwas weniger als im Jahr zuvor. Damals waren es noch 1,399 Milliarden aus den nationalen und internationalen Erlösen.

VfB überholt gleich drei Clubs

Der „Kicker“ präsentiert nun die exakten Summen für die Saison 2025/26, in der sich an der Spitze des TV-Rankings nicht viel verändert hat. Einer der Gewinner heißt VfB Stuttgart. Rund sechs Millionen Euro mehr erhält der Pokalsieger, was mit den jüngsten sportlichen Erfolgen zusammenhängt. Dadurch hat der VfB gleich drei Clubs überholt: Borussia Mönchengladbach, den VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim. Damit rangiert der VfB im bundesweiten Vergleich nun auf Platz acht.

Insgesamt kassieren die Stuttgarter knapp 51 Millionen Euro aus den nationalen Fernseheinnahmen sowie 4,6 Millionen aus den internationalen. Welcher Club der Fußball-Bundesliga wie viel erhält, entnehmen Sie unserer Bildergalerie.

