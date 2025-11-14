Derzeit spielen die Frauen des VfB Stuttgart auf dem Gelände des PSV Stuttgart vor überschaubaren Kulissen. Im März 2026 soll sich das ändern. Deshalb zieht das Team vorübergehend um.
14.11.2025 - 15:01 Uhr
Der Rasenplatz des PSV Stuttgart – das ist nicht die große, weite Fußballwelt. Aber: Die ist nicht weit entfernt. Zumindest für das Profiteam der Männer des VfB Stuttgart. Die tragen ihre Heimspiele in der benachbarten MHP-Arena aus. Beim PSV dagegen haben die Frauen des VfB derzeit ihre feste Heimat. Doch das ändert sich am 21. oder 22. März.