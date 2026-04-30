VfB Stuttgart Hoeneß über Stiller, Prömel - und mögliche Transfers der Toptalente
Der VfB-Trainer spricht vor der Partie bei der TSG Hoffenheim über seinen Austausch mit dem umworbenen Angelo Stiller – und über die Youngster aus der eigenen U21.
Der VfB-Trainer spricht vor der Partie bei der TSG Hoffenheim über seinen Austausch mit dem umworbenen Angelo Stiller – und über die Youngster aus der eigenen U21.
Der Transfersommer naht – und mit ihm traditionell die Zeit, in der auch die Spekulationen zunehmen. Der VfB Stuttgart bildet da keine Ausnahme, zuletzt hatten Gerüchte über einen Abgang von Taktgeber Angelo Stiller im Sommer die Runde gemacht. Der Trainer bekommt das zwar mit, lässt es aber nicht an sich heran. Er werde sich nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligten, betonte Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) – gab dann aber doch einige Einblicke.