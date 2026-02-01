VfB Stuttgart II beim SC Verl Dritte Niederlage in Folge für das Team von Nico Willig
Drittligist VfB II hat auch das dritte Spiel im neuen Jahr verloren. Beim 0:4 gegen den SC Verl brachte ein Platzverweis die Stuttgarter auf die Verliererstraße.
Der VfB Stuttgart II bleibt in der dritten Liga nach der dritten Niederlage in Folge erneut ohne Punkte. Marco Wörner, Jonas Arweiler, Timur Gayret und Berkan Taz schossen beim 0:4 (0:0) die Tore für den SC Verl, der nun Zweiter ist. Die Stuttgarter fallen durch die Niederlage auf den 13. Platz ab.