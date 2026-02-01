 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Dritte Niederlage in Folge für das Team von Nico Willig

VfB Stuttgart II beim SC Verl Dritte Niederlage in Folge für das Team von Nico Willig

VfB Stuttgart II beim SC Verl: Dritte Niederlage in Folge für das Team von Nico Willig
1
Leny Meyer (li.) hat mit dem VfB Stuttgart II gegen Marco Wörner und den SC Verl das Nachsehen Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Drittligist VfB II hat auch das dritte Spiel im neuen Jahr verloren. Beim 0:4 gegen den SC Verl brachte ein Platzverweis die Stuttgarter auf die Verliererstraße.

Der VfB Stuttgart II bleibt in der dritten Liga nach der dritten Niederlage in Folge erneut ohne Punkte. Marco Wörner, Jonas Arweiler, Timur Gayret und Berkan Taz schossen beim 0:4 (0:0) die Tore für den SC Verl, der nun Zweiter ist. Die Stuttgarter fallen durch die Niederlage auf den 13. Platz ab.

 

Schon nach 15 Minuten hätten die Stuttgarter nach einer Chance von Mansur Ouro-Tagba führen können. Tore fielen aber in Hälfte eins – trotz weiterer Möglichkeiten – nicht. „Dass wir nicht die Effektivsten sind, ist bekannt. Deswegen haben wir nicht geführt“, sagte VfB-Trainer Nico Willig – und ging dann auf eine Schlüsselszene gegen Ende der ersten Hälfte ein, in der sein Kapitän Dominik Nothnagel am eigenen Strafraum den Ball verlor und nach einem Foul Gelb-Rot sah.

„Die Szene vor der Halbzeit ist ein Gamechanger, das ist für mich sehr wenig für eine Gelb-Rote Karte“, so Willig, „ich hätte mir da von dem wirklich guten Schiedsrichter ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl erwartet, weil es weit weg von unserem Tor war. Das hat das Spiel verändert.“

Unsere Empfehlung für Sie

Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Demirovic trifft traumhaft – unsere Noten für die VfB-Profis

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Demirovic trifft traumhaft – unsere Noten für die VfB-Profis

Der VfB Stuttgart hat im Landesduell der Bundesliga den SC Freiburg mit 1:0 besiegt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.

Willig reagierte auf den Platzverweis und brachte nach der Pause Innenverteidiger Max Herwerth für den im Mittelfeld spielenden Nicolas Sessa. In Unterzahl folgten zwölf Horrorminuten für die U21 des VfB.

In der 56. Minute überwand Marco Wörner den bislang stark parierenden VfB-Torwart Florian Hellstern zum 1:0. Es folgten die Treffer von Jonas Arweiler (59.) und Timur Gayret (61.). Zum 4:0 für die Verler traf Berkan Taz schließlich per Elfmeter. Das war die endgültige Entscheidung – und die dritte Niederlage im dritten Ligaspiel seit Jahresbeginn.

„In Unterzahl haben wir auch schlecht verteidigt und etwas zu viel Räume in der eigenen Box gelassen“, so Willig. „Vier Gegentore sind viel. Es tut weh nach dieser ersten Hälfte. Wir bauen die Jungs jetzt wieder auf.“ Weiter geht es für die U21 dann am nächsten Samstag im Heimspiel gegen den TSV 1860 München.

SC Verl gegen VfB Stuttgart II

Der VfB II spielte mit:
Hellstern – Olivier, Köhler (60. Lüers), Nothnagel, Meyer – Catovic, Spalt – Darvich (69. Penna), Sessa (46. Herwerth), Diehl (60. Groiß) – Ouro-Tagba (78. Jatta)

Weitere Themen

VfB Stuttgart II beim SC Verl: Dritte Niederlage in Folge für das Team von Nico Willig

VfB Stuttgart II beim SC Verl Dritte Niederlage in Folge für das Team von Nico Willig

Drittligist VfB II hat auch das dritte Spiel im neuen Jahr verloren. Beim 0:4 gegen den SC Verl brachte ein Platzverweis die Stuttgarter auf die Verliererstraße.
Von Cedric Stedler
VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Siegeswille, Top-Tor, „big point“ – wie der VfB den SC Freiburg distanziert hat

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg Siegeswille, Top-Tor, „big point“ – wie der VfB den SC Freiburg distanziert hat

Der VfB hat den SC Freiburg besiegt und nun zwölf Punkte Vorsprung auf Rang sieben. Entscheidend war der Wille, das Spiel doch noch zu gewinnen. Unsere Analyse zum Landesduell.
Von David Scheu
VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Julian Schuster entschuldigt sich beim VfB

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg Julian Schuster entschuldigt sich beim VfB

Der Freiburger Trainer blickt selbstkritisch auf sein Verhalten in der hitzigen Schlussphase. In einem anderen Punkt besteht dagegen Uneinigkeit mit Sebastian Hoeneß.
Von David Scheu
Stimmen zum VfB Stuttgart: „Ich hatte ein gutes Gefühl – dann klappt sowas“

Stimmen zum VfB Stuttgart „Ich hatte ein gutes Gefühl – dann klappt sowas“

Nach dem 1:0-Sieg des VfB Stuttgart über den SC Freiburg haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Heiko Hinrichsen, David Scheu und Dirk Preiß
Fanreaktionen zu VfB gegen Freiburg: „VfB Spätgart regelt wieder“

Fanreaktionen zu VfB gegen Freiburg „VfB Spätgart regelt wieder“

Der VfB Stuttgart hat das Duell mit dem SC Freiburg knapp mit 1:0 für sich entschieden. Das Siegtor gegen seinen Ex-Club erzielte Ermedin Demirovic, der im Netz dafür gefeiert wurde.
Von Michael Bosch
VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg: Das Spiel im Ticker zum Nachlesen

VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg Das Spiel im Ticker zum Nachlesen

Der VfB Stuttgart hat das Spiel gegen den SC Freiburg dank eines Last-Minute-Tors von Ermedin Demirović mit 1:0 gewonnen. Lesen Sie hier die Partie im Ticker nach.
Von Sportredaktion
Spielerbewertung VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Spielerbewertung VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Demirovic trifft traumhaft – unsere Noten für die VfB-Profis

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Demirovic trifft traumhaft – unsere Noten für die VfB-Profis

Der VfB Stuttgart hat im Landesduell der Bundesliga den SC Freiburg mit 1:0 besiegt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.
Von Heiko Hinrichsen und David Scheu
Stuttgart gegen SC Freiburg: Traumtor von Demirovic: VfB klettert Richtung Königsklasse

Stuttgart gegen SC Freiburg Traumtor von Demirovic: VfB klettert Richtung Königsklasse

Stuttgart lässt gegen Freiburg etliche Chancen liegen - und schlägt kurz vor Schluss doch noch zu. Vorher stehen Deniz Undav und Noah Atubolu im Fokus.
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News VfB-Frauen starten mit Remis ins neue Jahr

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Dritte Liga
 
 