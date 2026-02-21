Drittligist VfB Stuttgart II besiegt vor 2600 Zuschauern den SV Waldhof Mannheim hochverdient mit 3:1. Trainer Nico Willig hat allen Grund, sein Team zu loben.
21.02.2026 - 01:17 Uhr
Nico Willig war richtig happy: „Das war ein hochverdienter Sieg. Man muss die Spielfreude, die wir entwickelt und die Effektivität, die wir an den Tag gelegt haben, hervorheben“, sagte der Trainer des Fußball-Drittligisten VfB Stuttgart II nach dem 3:1 (3:0) im baden-württembergischen Derby gegen den SV Waldhof Mannheim.