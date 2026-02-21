Drittligist VfB Stuttgart II besiegt vor 2600 Zuschauern den SV Waldhof Mannheim hochverdient mit 3:1. Trainer Nico Willig hat allen Grund, sein Team zu loben.

Nico Willig war richtig happy: „Das war ein hochverdienter Sieg. Man muss die Spielfreude, die wir entwickelt und die Effektivität, die wir an den Tag gelegt haben, hervorheben“, sagte der Trainer des Fußball-Drittligisten VfB Stuttgart II nach dem 3:1 (3:0) im baden-württembergischen Derby gegen den SV Waldhof Mannheim.

Unsere Empfehlung für Sie 1. FC Heidenheim Holger Sanwald: „Wir können Historisches schaffen“ Wie groß ist beim 1. FC Heidenheim noch die Hoffnung auf den Bundesligaverbleib? Wird Frank Schmidt Trainer bleiben? FCH-Chef Holger Sanwald äußert sich vor dem Duell mit dem VfB. Vor 2600 Zuschauern in Aspach lag die U21 der Weiß-Roten nach einer richtig starken Vorstellung schon zur Pause hochverdient mit 3:0 vorne. Die Tore erzielten Noah Darvich (19./44.), der in Freiburg geborene ehemalige Jugendspieler des FC Barcelona, sowie Jeremy Arevalo (41.). „In der ersten Halbzeit haben wir quasi keine Torchance zugelassen. In der zweiten Hälfte müssen wir uns vorwerfen lassen, dass wir nicht das vierte Tor machen“, meinte Willig. Einen Treffer machte dagegen nur noch der Gegner. Ex-VfB-Stürmer Felix Lohkemper erzielte für Waldhof den Ehrentreffer zum 1:3 (73.).

Der 31-Jährige zeigte sich nach der Partie betont selbstkritisch: „Wenn wir so auftreten, gewinnen wir kein Spiel in dieser Liga. So kannst du eigentlich nicht auftreten. Wenn man ehrlich ist, hätte der VfB das Spiel schon viel früher zumachen können“, schimpfte Lohkemper.

Das nächste Spiel bestreitet die U21 des VfB am 28. Februar (14 Uhr). Dann geht es zu Viktoria Köln.

Aufstellung VfB II

Hellstern – Olivier, Herwerth (68. Groiß), Nothnagel, Meyer – Catovic, Spalt (84. Lüers) – Darvich (90. Janjic), Sessa – Arevalo (84. Penna), Ouro-Tagba (68. Jatta).