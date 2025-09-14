Die Mannschaft von Nico Willig verliert in der dritten Liga gegen einen cleveren Gegner – und der Trainer weiß, wo er den Hebel schnell ansetzen muss.

Carlos Ubina 14.09.2025 - 09:06 Uhr

Der VfB Stuttgart II bleibt erst einmal auf seinen fünf Punkten sitzen. Dabei war gegen den 1. FC Saarbrücken die Chance da, in Großaspach vor 2300 Zuschauern mehr daraus zu machen als das 1:3, das am Ende der Drittligapartie stand. Vor allem nach dem schnellen Ausgleich durch Noah Darvich (10.). Denn die Fußballer aus dem Saarland hatten bereits früh durch Elijah Krahn geführt (4.). „Wir waren gut im Spiel, haben uns aber mit der Standardsituation zum 0:1 und dem Fehler im Spielaufbau zum 1:2 selber auf die Verliererstraße gebracht. Das war ein Fehler zu viel“, sagte der VfB-Trainer Nico Willig.