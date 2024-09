Die U21 geht mit 0:4 in Cottbus baden

Der VfB Stuttgart II kommt beim FC Energie Cottbus überhaupt nicht in die Zweikämpfe – und verliert mit 0:4. Für das nächste Drittligaspiel am Dienstag gegen Arminia Bielefeld will das Team von Markus Fiedler die richtigen Lehren aus dieser Schlappe ziehen.

Heiko Hinrichsen 22.09.2024 - 12:11 Uhr

Die Saison in der dritten Liga ist für den VfB Stuttgart II weiterhin ein Auf und Ab. Nach dem 3:2-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den FC Ingolstadt setzte es nun für das Team von Trainer Markus Fiedler in der Lausitz eine empfindliche Niederlage: Denn im Stadion der Freundschaft ging die U21 des VfB beim ehemaligen Erstligisten FC Energie Cottbus mit 0:4 (0:2) unter.