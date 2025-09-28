Die Stuttgarter verlieren deutlich mit 0:5 in der Lausitz. Die Chance auf Wiedergutmachung kommt bereits am Dienstag.

David Scheu 28.09.2025 - 09:05 Uhr

Bitterer Abend für die U21 des VfB Stuttgart: Die Mannschaft von Trainer Nico Willig fand bei Energie Cottbus nicht zu ihrem Spiel und verlor letztlich mit 0:5 (0:2). „Auch in der Höhe verdient“ sei die Niederlage gewesen, so Willig, der unter anderem zu viele Ballverluste im letzten Drittel monierte. Nach dem frühen Rückstand in der 5. Minute durch Erik Engelhart fielen die weiteren Treffer für den früheren Erstligisten vor 10.000 Zuschauern in regelmäßigen Abständen.