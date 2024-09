Der VfB Stuttgart II muss in der 3. Liga am Samstag eine Niederlage einstecken. Bei Hannover 96 II verlor das Team von Trainer Markus Fiedler verdient mit 1:3.

Der VfB Stuttgart II hat in der 3. Liga sein Auswärtsspiel bei Hannover 96 II mit 1:3 (0:1) verloren. Nach dem starken 3:0-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld unter der Woche, wusste die Elf von Trainer Markus Fiedler am heutigen Samstag in Hannover nicht zu überzeugen. Zwar hatten die Schwaben mehr Ballbesitz, doch nach vorne fehlte die Durchschlagskraft.

Den Hausherren gelang in der achten Minute die frühe Führung durch Eric Uhlmann. In der Folge hatte 96 die besseren Chancen. Dennis Seimen konnte sich das ein oder andere Mal im Tor des VfB auszeichnen. Nach der Pause erhöhte Husseyn Chakroun auf 2:0 für Hannover. VfB-Angreifer Wahid Faghir brachte durch seinen Treffer in der 70. Minute die Hoffnung zurück.

Nächste Woche gegen Osnabrück

Doch statt einem möglichen 2:2-Ausgleich entschieden die Gastgeber die Partie in der Nachspielzeit. Jayson Videira schoss seine Farben in der 92. Minute zum verdienten 3:1-Heimsieg. Mit elf Punkten nach acht Spielen steht der VfB II aktuell auf dem zehnten Platz. Am Sonntag in einer Woche geht es für die Fiedler-Elf mit einem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück weiter (Anpfiff 19.30 Uhr).