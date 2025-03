Der VfB Stuttgart II hat drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg geholt. Mit 2:1 gewann die Mannschaft von Markus Fiedler das Kellerduell gegen Hannover 96 II. Es war der dritte Heimsieg nacheinander für die U-21-Mannschaft des Fußball-Bundesligisten. Damit bleibt der VfB in der dritten Liga nah am rettenden Ufer.

Mohamed Sankoh erzielte den Siegtreffer für die Stuttgarter vor 750 Zuschauern in Großaspach. Der eingewechselte Stürmer verwandelte einen Foulelfmeter, der an ihm selbst verursacht wurde (85.). Zu diesem Zeitpunkt spielten die Gastgeber in Unterzahl, da Laurin Ulrich die Gelb-Rote Karte erhalten hatte (79.). Thomas Kastanaras hatte den VfB auf Vorarbeit von Nicolas Sessa zuvor in Führung gebracht (13.), ehe Eric Uhlmann per Kopf nach einem Eckball ausglich (33.). Für den VfB II geht es nun bereits am Dienstag (19 Uhr) weiter. Fiedlers Team erwartet den VfL Osnabrück, der nur einen Punkt vor dem VfB II liegt.