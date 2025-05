Durch Tore von Thomas Kastanaras und Nikolas Nartey bezwingt der VfB Stuttgart II im Kellerduell der dritten Liga Alemannia Aachen mit 2:1. Nun kommt es zum wichtigen Gastspiel bei Tabellennachbar Borussia Dortmund II.

Heiko Hinrichsen 04.05.2025 - 09:45 Uhr

Der VfB Stuttgart II hat mit einem 2:1 (2:0)-Heimsieg über Alemannia Aachen wichtige Punkte im Ringen um den Klassenverbleib in der dritten Liga eingefahren. Die Tore zum Sieg für die Mannen von Trainer Markus Fiedler erzielten zwei Spieler, die bereits Einsätze in der Bundesliga hatten: So brachte Stürmer Thomas Kastanaras die U21 des VfB aus kurzer Distanz früh in Führung (6.), ehe der lange verletzte Nikolas Nartey mit einem Schuss in den Torwinkel auf 2:0 erhöhte (27.).