Die Zweitvertretung des VfB Stuttgart hängt im Mittelfeld der 3. Liga fest. Auch, weil das Auf und Ab einfach kein Ende finden mag.

Philipp Maisel 01.03.2026 - 12:28 Uhr

Es ist schon bemerkenswert: Lediglich drei Teams aus der 3. Liga haben noch weniger Unentschieden auf dem bisherigen Konto als der VfB Stuttgart II. Darunter die beiden Abstiegskandidaten aus Ulm und Schweinfurt. Die Mannschaft von Trainer Nico Willig dagegen scheint eine regelrechte Abneigung gegen die Punkteteilung zu haben, was sich wieder einmal beim 0:2 (0:0) bei Viktoria Köln zeigte. Woche für Woche wechseln sich Siege und Niederlagen ab, mit der leichten Tendenz, dass die Pleiten überwiegen. So kommt man tabellarisch nicht vom Fleck – was der 12. Tabellenplatz für die Stuttgarter belegt. Irgendwo im Nirgendwo.