Der VfB Stuttgart empfing am 32. Spieltag der 3. Liga den SSV Ulm zum Lokalduell. Nach dem 1:1 wird in Sachen Klassenerhalt nichts mehr anbrennen.
Der VfB Stuttgart II hat nach dem 1:1 (0:0) gegen den SSV Ulm 13 Punkte Abstand auf den ersten Abstiegsrang, konnte aber leistungstechnisch nicht an den guten Auftritt vom Wochenende anknüpfen (3:1-Sieg gegen Jahn Regensburg). Entsprechend äußerte sich Trainer Nico Willig: „Fußballerisch war das in vielen Phasen nicht das, was wir können. Wir haben schon wesentlich besser zuhause gespielt. Dass das Spiel so endet lag eher an der Schwäche des Gegners als an unserer Stärke.“ Dennoch zog er ein zufriedenes finales Fazit: „Dass wir so früh in der Saison den Klassenerhalt in der Tasche haben ist der Pluspunkt an diesem Abend.“