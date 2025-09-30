Die U21 des VfB trennt sich am Dienstagabend trotz guter Chancen torlos vom SV Wehen Wiesbaden. Vier Spieler aus der Bundesliga-Mannschaft kommen zum Einsatz.

David Scheu 30.09.2025 - 21:10 Uhr

Mehrere aussichtsreiche Situationen, aber keine Tore: Die U 21 des VfB Stuttgart hat sich mit 0:0 vom SV Wehen Wiesbaden getrennt und steht damit in der dritten Liga mit zwölf Punkten im Tabellenmittelfeld. Gegen die Gäste aus Hessen zeigte die Mannschaft von Trainer Nico Willig eine deutliche Steigerung im Vergleich zur 0:5-Niederlage bei Energie Cottbus und erspielte sich mehrere Chancen – verpasste aber aufgrund der fehlenden Effizienz letztlich den Siegtreffer.