Der VfB Stuttgart II hat die englische Woche in der 3. Liga mit zwei Siegen aus drei Spielen abgeschlossen. Gegen Viktoria Köln trafen Sessa und Majchrzak.

Drei Spiele in acht Tagen, zwei Siege und trotz personeller Rochaden eine Leistung, die sich sehen lassen konnte - mit einem 2:1(1:0) gegen Viktoria Köln schloss der VfB Stuttgart II seine englische Woche in der 3. Liga ab und stellte seinen Trainer somit zufrieden. Entscheidender Mann für den VfB II war Nicolas Sessa mit einem Tor und einem Assist.

Entsprechend zufrieden wirkte Nico Willig am Samstagnachmittag in Großaspach, der im Vergleich zum Sieg gegen Mannheim am Mittwoch auf sechs Positionen Wechsel vornahm. Zuvor hatte seine Mannschaft gegen die als Favorit gehandelten Kölner eine reife, in weiten Teilen souveräne Leistung auf den Rasen gebracht. Sessa (23., FE) und Jordan Majchtzak (52.) erzielten die Stuttgarter Treffer vor wie so oft spärlicher Kulisse in der Arena im Fautenhau.

Unnötig spannend machte es der VfB II dann ab Minute 79. Der eingewechselte Kölner David Otto traf zum Anschluss, die verbliebenen Minuten inklusive einer insgesamt siebenminütigen Nachspielzeit gerieten zu einer Abwehrschlacht. Der VfB II behielt allerdings die Nerven und brachte den Vorsprung ins Ziel. Mit nun elf Punkten aus sieben Spielen und einem Torverhältnis von 9:9 steht die Mannschaft vorübergehend auf Rang neun der Tabelle in der 3. Liga.

Der VfB II spielte mit: Draband - Amianampong (58. Olivier), Herwerth, Groiß, Meyer - di Benedetto, Catovic -Majchrzak(77. Köhler), Sessa, Penna (77. Korkut) - Ouro-Togba(58. Sankoh)