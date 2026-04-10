 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Neues Saisonziel vor Tivoli-Highlight

VfB Stuttgart II Neues Saisonziel vor Tivoli-Highlight

VfB Stuttgart II: Neues Saisonziel vor Tivoli-Highlight
13
Für Nico Willig und seine Mannschaft steht am Aachener Tivoli ein absolutes Highlight-Spiel an. Foto: Baumann/Michael Treutner

Der VfB Stuttgart II steht vor einem absoluten Highlight-Spiel gegen eine der heißesten Mannschaften der Liga. Trainer Nico Willig bekräftigt derweil das Saisonziel.

Sport: Philipp Maisel (pma)

Was macht man als Fußballtrainer, wenn man das eigentliche Saisonziel schon sechs Spieltage vor Schluss erreicht hat? Man setzt sich neue Ziele. So wie Nico Willig. Nach dem 1:1 seiner Mannschaft gegen den SSV Ulm müssten bei 13 Punkten Abstand auf die Abstiegsränge bei noch sechs zu absolvierenden Spieltagen in der dritten Liga schon verrückte Dinge passieren, damit das noch schiefgeht.

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart II: „Klassenerhalt der Pluspunkt“ – Willig-Fazit zwiegespalten

VfB Stuttgart II „Klassenerhalt der Pluspunkt“ – Willig-Fazit zwiegespalten

Der VfB Stuttgart empfing am 32. Spieltag der 3. Liga den SSV Ulm zum Lokalduell. Nach dem 1:1 wird in Sachen Klassenerhalt nichts mehr anbrennen.

Für Willig und seine Mannschaft geht es nun darum, „die beste zweite Mannschaft in Deutschland“ zu werden, wie er nach dem Remis gegen Ulm betonte. Aktuell ist auch diese Vorgabe bereits erreicht, der VfB II steht drei Punkte vor der TSG Hoffenheim II auf dem 13. Tabellenplatz. Aber um dort zu bleiben, „müssen wir bis zum letzten Spieltag Gas geben“, so Willig weiter.

Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag in Aachen. Bei der Alemannia, aktuell nach Rot-Weiß Essen die heißeste Mannschaft mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen, wartet ein absolutes Highlight auf Willig und sein Team. Atmosphärisch, schließlich ist auf dem Tivoli immer was los, mit über 22 000 Zuschauern hat Aachen den zweitbesten Zuschauerschnitt der dritten Liga und damit einen besseren als die Bundesligisten 1. FC Union Berlin und 1. FC Heidenheim.

Szene aus dem HInspiel gegen Aachen. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Aber insbesondere sportlich. Denn die Aachener haben trotz des überraschenden Unentschiedens gegen Saarbrücken unter der Woche einen Lauf. „Wenn man sieht, was die in der Rückrunde bisher spielen, ist das absolut top“, lobt Willig den Gegner im Vorfeld. „Wir freuen uns auf die Atmosphäre. Aachen kann vielleicht sogar noch mal ganz oben anklopfen, so wie die gerade spielen. Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen“, so der Trainer weiter und blickt besonders auf die Offensive des Gegners.

Mit Lars Gindorf (20 Treffer) und Mika Schroers (16) stellt Aachen zwei der aktuell drei besten Torjäger der Liga. Verzichten muss er auf Chris Olivier und Mansour Ouro-Tagba, beide fehlen aufgrund einer Gelbsperre. „Das ist die Chance für die anderen Jungs, sich jetzt zu zeigen“, sagt Willig.

Weitere Themen

VfB Stuttgart II: Neues Saisonziel vor Tivoli-Highlight

VfB Stuttgart II Neues Saisonziel vor Tivoli-Highlight

Der VfB Stuttgart II steht vor einem absoluten Highlight-Spiel gegen eine der heißesten Mannschaften der Liga. Trainer Nico Willig bekräftigt derweil das Saisonziel.
Von Philipp Maisel
Podcast zum VfB Stuttgart: Brustring empfängt Raute am Neckar

Podcast zum VfB Stuttgart Brustring empfängt Raute am Neckar

In der 401. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über die Niederlage gegen Borussia Dortmund – und blicken voraus auf die Partie gegen den Hamburger SV.
Von unserer Redaktion
VfB gegen Hamburger SV: Last oder Lust? Was Traditionsclubs von anderen Vereinen abhebt

VfB gegen Hamburger SV Last oder Lust? Was Traditionsclubs von anderen Vereinen abhebt

VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV – am Sonntag kommt es zum Duell zweier Traditionsclubs. Welche Rolle spielt diese Art von Vereinen im modernen deutschen Fußball?
Von Dirk Preiß
Personal beim VfB Stuttgart: Al-Dakhil und Jovanovic – per Leihgeschäft aus dem Leistungsloch

Personal beim VfB Stuttgart Al-Dakhil und Jovanovic – per Leihgeschäft aus dem Leistungsloch

Der Innenverteidiger und der Flügelstürmer des VfB sollen in der neuen Saison mehr Spielzeit erhalten. Daher deutet sich für das Duo ein Abschied auf Zeit an.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Umfrage: Wo landet der VfB am Saisonende?

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart II: „Klassenerhalt der Pluspunkt“ – Willig-Fazit zwiegespalten

VfB Stuttgart II „Klassenerhalt der Pluspunkt“ – Willig-Fazit zwiegespalten

Der VfB Stuttgart empfing am 32. Spieltag der 3. Liga den SSV Ulm zum Lokalduell. Nach dem 1:1 wird in Sachen Klassenerhalt nichts mehr anbrennen.
Von Philipp Maisel
Training des VfB Stuttgart: Hunderte schauen in Bad Cannstatt vorbei

Training des VfB Stuttgart Hunderte schauen in Bad Cannstatt vorbei

Der VfB Stuttgart ist mitten in der Vorbereitung auf die Partie gegen den HSV. Beim öffentlichen Training am Mittwoch herrschte großer Andrang. Ein Spieler fehlte indes.
Von Philipp Maisel und Christian Pavlic
VfB Stuttgart: Verhandlungen mit Sportchef Wohlgemuth – das ist der Stand

VfB Stuttgart Verhandlungen mit Sportchef Wohlgemuth – das ist der Stand

Der Aufsichtsrat und der Sportvorstand sprechen über eine Vertragsverlängerung – doch beim Pokalsieger stellen sich auch noch andere wichtige Fragen.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart gegen VfL Bochum: Standards bringen U19 auf die Verliererstraße

VfB Stuttgart gegen VfL Bochum Standards bringen U19 auf die Verliererstraße

Vor wenigen Wochen erreichte die U19 des VfB Stuttgart durch einen Erfolg beim VfL Bochum das Finale im DFB-Pokal. Nun trafen beide Teams in der Liga erneut aufeinander.
Von Philipp Maisel und Christian Pavlic
VfB Stuttgart: Neue Verträge: VfB plant mit Nikolas Nartey und Dan-Axel Zagadou

VfB Stuttgart Neue Verträge: VfB plant mit Nikolas Nartey und Dan-Axel Zagadou

Beim VfB zeichnet sich eine weitere Zusammenarbeit mit Nikolas Nartey und Dan-Axel Zagadou ab. Beide müssen aber jeweils mit einem leistungsbezogenen Vertrag rechnen.
Von Heiko Hinrichsen
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Dritte Liga
 
 