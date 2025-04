Der VfB II spielt nur 1:1 gegen zehn Verler – und hängt weiterhin mitten im Abstiegskampf. Nun richtet sich der Blick auf das wohl vieles entscheidenden Duell beim Waldhof.

Philipp Maisel 20.04.2025 - 10:08 Uhr

Im Abstiegskampf muss man Geschenke annehmen, wenn man sie bekommt. Dem VfB Stuttgart II ist dies gegen den SC Verl gleich in mehrerlei Hinsicht nicht gelungen. Weder konnte er sein Chancenplus nutzen, noch die Dezimierung des Gegners (Gelb-Rot für Verls Julian Stark in der 64. Minute, noch das späte 1:0 durch Alex Groiß (83.) nach Hause bringen. Vier Minuten später konnte der VfB eine Situation auf dem rechten Flügel nicht klären und ließ eine Flanke zu, die Oualid Mhamdi aus kurzer Distanz in die Ecke beförderte. So stand die Fiedler-Elf am Ende mit nur einem Punkt da, eigentlich zu wenig für die prekäre Lage.