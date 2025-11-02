VfB Stuttgart II So gelang der souveräne Sieg bei den Spatzen
Der VfB II hat das Nachbarschaftsduell beim SSV Ulm 1846 mit 3:1 gewonnen. Ein souveräner Auftritt, mit dem es sich Stuttgart in der Spitzengruppe der 3. Liga bequem macht.
Viel war vor der Saison rund um den VfB Stuttgart II geunkt worden. Kein Wunder, ein neuer Trainer, hohe Fluktuation im Kader, dazu der bei Zweitvertretungen gängige junge Altersdurchschnitt. Nicht wenige Experten sahen wie in der Saison zuvor monatelangen Abstiegskampf auf Trainer Nico Willig und seine Mannschaft zukommen.