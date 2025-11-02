VfB Stuttgart II: So gelang der souveräne Sieg bei den Spatzen

Viel war vor der Saison rund um den VfB Stuttgart II geunkt worden. Kein Wunder, ein neuer Trainer, hohe Fluktuation im Kader, dazu der bei Zweitvertretungen gängige junge Altersdurchschnitt. Nicht wenige Experten sahen wie in der Saison zuvor monatelangen Abstiegskampf auf Trainer Nico Willig und seine Mannschaft zukommen.

Nachdem nun rund ein Drittel der Saison lässt sich festhalten, dass die Mannschaft von der befürchteten Situation weit weg ist. Der sechste Saisonsieg, ein souveränes 3:1 (1:1) bei den Ulmer Spatzen bedeutet aktuell einen Spitzenplatz in der 3. Liga, mit 21 Punkten belegt der VfB II aktuell den fünften Platz.

Noah Darvich traf zum Ausgleich in Ulm. Foto: IMAGO/Nordphoto

„Ich glaube beim Jubel nach Abpfiff vor unseren mitgereisten 300 Fans hat man gemerkt, wie wichtig uns dieses Spiel war“, sagte ein zufriedener Willig. „Da war jede Menge Emotion drin, die Atmosphäre hat uns gepusht.“ Seiner Mannschaft wackelten im ersten Durchgang die Füße, Ulm legte vor (19. Andre Becker), doch Noah Darvich (29.) gelang noch vor der Pause der Ausgleich.

Nach Wiederbeginn schnappte sich der VfB das Momentum. Ein Doppelschlag von Mansour Ouro-Tagba (46.,54.), dem beide Tore durch grotesk anmutende Ulmer Abwehrpatzer auf dem Silbertablett präsentiert wurden, gaben dem Spiel die entscheidende Wendung. Mit der Führung im Rücken „war es für uns einfach, das runterzuspielen, für die Ulmer entsprechend schwer“, bilanzierte Willig abschießend und schickte noch beste Genesungswünsche an Jordan Majchrzak. Der Angreifer hatte sich im Abschlusstraining schwer an der Schulter verletzt und wird dem VfB II monatelang fehlen. Weiter geht es für die Willig-Elf am kommenden Wochenende, dann kommt Alemannia Aachen nach Großaspach (9. November, 13.30 Uhr).

Der VfB II spielte mit: Hellstern – Stergiou (69. Olivier), Keitel, Köhler, Meyer(69. Nankishi) - Sessa, di Benedetto (69. Nothnagel), Catovic – Darvich, Ouro-Tagba (89. Sankoh), Korkut (85. Penna)