VfB Stuttgart II: U21 vor Ligastart im eiskalten Wasser

Der VfB II steigt an diesem Samstag beim MSV Duisburg in die neue Saison ein. Hinter der Mannschaft von Nico Willig liegt eine unruhige Vorbereitung. Und womöglich auch unruhige Zeiten.

Der VfB Stuttgart II startet an diesem Samstag (16.30 Uhr) auswärts beim MSV Duisburg in die neue Saison in der 3. Liga. Vieles ist neu bei der U21. Große Veränderungen im Kader, neuer Trainer – es hat sich wie so oft viel bewegt beim Nachwuchs.