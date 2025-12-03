 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Auf diese Lösungen läuft es in der Stadionfrage hinaus

VfB Stuttgart II und Frauenteam Auf diese Lösungen läuft es in der Stadionfrage hinaus

VfB Stuttgart II und Frauenteam: Auf diese Lösungen läuft es in der Stadionfrage hinaus
1
Auf dem Gelände des PSV Stuttgart könnten die VfB-Frauen in der Bundesliga nicht länger spielen. Foto: IMAGO/Sports Press Photo

Wo spielen die Frauen des VfB Stuttgart im Falle eines Bundesliga-Aufstiegs? Die bisherigen Pläne werden zumindest vorläufig ad acta gelegt.

Sport: Gregor Preiß (gp)

Der Sportplatz des PSV Stuttgart ist klein, schnuckelig und ein wenig in die Jahre gekommen, Bier und Wurst schmecken gut – kurzum: Die Heimspielstätte des Frauenteams des VfB Stuttgart ist ein guter Spot für Fußball-Romantiker. Problem: Erstliga-Fußball kann hier nicht über die Bühne gehen. Dafür fehlt es an so ziemlich allem, was der DFB vorschreibt. Angefangen von überdachten Plätzen über eine leistungsstarke Flutlichtanlage bis hin zu VIP- und Medienplätzen: Mit Zweitligafußball ist der PSV-Platz maximal ausgereizt.

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart: Noch ein Durchmarsch der VfB-Frauen? Warum es dann auch knifflig wird

VfB Stuttgart Noch ein Durchmarsch der VfB-Frauen? Warum es dann auch knifflig wird

Die Frauen des VfB Stuttgart befinden sich erneut auf Aufstiegskurs. Gelingt der erneute Durchmarsch muss vor allem eine wichtige Frage beantwortet werden.

Doch damit will sich der VfB nicht länger begnügen. Nach zwei Aufstiegen in Folge könnte der dritte im kommenden Sommer bevorstehen. In die Bundesliga. Vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg II am Sonntag (14 Uhr) beträgt der Vorsprung auf die Nicht-Aufstiegsplätze vier Punkte.

Die Frauen-Bundesliga ab der Saison 2025/26 ist also mehr als ein realistisches Szenario. Weshalb sich die Verantwortlichen an der Mercedesstraße seit geraumer Zeit den Kopf darüber zerbrechen, wo dann gespielt werden könnte. Zur Erinnerung: Der VfB hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, ob und wie das Schlienz-Stadion auf dem Clubgelände mittelfristig sowohl für die Frauen als auch für die zweite Mannschaft umgebaut und vergrößert werden könnte. Die Prüfung soll in der ersten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen sein. Parallel dazu existieren schon länger Überlegungen zum Ausbau des in der Stadt befindlichen Leichtathletik-Stadions Festwiese im Neckarpark.

Der VfB II lief früher in der Heimat der Blauen auf. Nun könnten die Frauen nachziehen. Foto: Baumann

Nun scheint es nach Informationen unserer Redaktion aber auf keine der beiden Lösungen hinauszulaufen. Auch wenn die Machbarkeitsstudie noch nicht abgeschlossen ist, erscheint ein Umbau des Schlienz-Stadions als äußerst unwahrscheinlich. Der Grund: Mehr als eine Kapazitätserweiterung auf 10 000 Plätze ist aus Platzgründen (des Clubgeländes) Stand jetzt nicht realisierbar. Was wiederum aus Sicht der VfB-Oberen keinen Sinn ergäbe. Sie rechnen angesichts der Entwicklung im Frauenfußball in den kommenden zehn Jahren mit einem höheren Zuschauerschnitt als 10 000 – sollten sich die VfB-Frauen in der Bundesliga etablieren.

Die Kickers sind wenig begeistert

Was die Festwiese anbelangt, spricht vor allem die Zeit gegen den VfB. Vor 2033 rechnet beim VfB niemand mit einer umgebauten Festwiese – wenn überhaupt. Daniela Klein, die Leiterin des Stuttgarter Sportamts, bestätigt: „Es ist sehr herausfordernd, an diesem Standort etwas zu verändern. Herausfordernd im Hinblick darauf, dass es kein Baurecht im Sinne eines Bebauungsplans gibt, die bestehenden natürlichen Begrenzungen etwa durch die Mercedes-Teststrecke und den alten Baumbestand sowie die Höhe des notwendigen Invests.“

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Ruhrstadion ausverkauft – bis auf den VIP-Bereich

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

Die Lösung liegt also wohl weder auf der einen noch auf der anderen Seite der Mercedesstraße in Bad Cannstatt. Sondern vielmehr in Degerloch. „Die Tendenz geht eher dahin, mit der Stadt eine Lösung hinsichtlich des Gazi-Stadions zu finden. Aber noch ist nichts spruchreif,“ sagt VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle. Er betrachtet das städtische Stadion auf der Waldau, das durch die Insolvenz der Footballer von Stuttgart Surge in der kommenden Saison eine gewisse Entlastung erfährt, im Falle eine Bundesliga-Aufstiegs als ideale Zwischenlösung. 3000 bis 5000 Zuschauer peilt Wehrle als kurzfristige Zielmarke an, langfristig – in maximal zehn Jahren – 15 000 bis 20 000 Fans. Dann sollen auch die Frauen in der MHP-Arena auflaufen.

Ein Plan, der bei den Blauen auf wenig Gegenliebe stößt. „Die Roten haben, mit Verlaub, in Degerloch nichts verloren“, polterte kürzlich Kickers-Aufsichtsratschef Christian Steinle aus der Mitgliederversammlung. Problem aus Sicht des Regionalligisten: Letztlich entscheidet die Stadt. Und die hat eine klare Haltung: „Die Stuttgarter Kickers sind im Gazi-Stadion unbestritten der Heimatverein. Aber am Ende ist es eine städtische Infrastruktur“, sagt Daniela Klein. „Wir sind sehr an einem Konsens beider Vereine interessiert.“ Die Leiterin des Sportamts betont: „Die Sportstadt Stuttgart hat ein großes Interesse daran, den VfB-Frauen den Spielbetrieb in Stuttgart zu ermöglichen.“

Denn die Alternative aus jetziger Sicht wäre für die VfB-Frauen nur ein Wegzug – etwa nach Großaspach, wie bei der zweiten Mannschaft der Männer. Das kann aber auch niemand wollen. Apropos VfB II: Dort sehen die Pläne wie folgt aus. Zunächst ein weiteres Jahr Großaspach, und zwar ligaunabhängig. Dann wird neu überlegt. In Frage käme auch das Kreuzeichestadion in Reutlingen.

Weitere Themen

Nach den Vorkommnissen in Deventer: „UEFA, es reicht!“ - VfB-Fanclubs organisieren Petition gegen Polizeigewalt

Nach den Vorkommnissen in Deventer „UEFA, es reicht!“ - VfB-Fanclubs organisieren Petition gegen Polizeigewalt

Nach den Ausschreitungen in Deventer wenden sich die Fanclubs des VfB Stuttgart in einer Petition gegen Polizeigewalt mit einem Appell an die Fußballverbände.
Von Cedric Stedler
VfB Stuttgart: Diese Kneipen und Bars zeigen VfB-Spiele live

VfB Stuttgart Diese Kneipen und Bars zeigen VfB-Spiele live

Keine VfB-Tickets? Die Alternative lautet: Spiele des VfB Stuttgart live in Bars und Kneipen per Livestream (Sky, DAZN, RTL+) in Stuttgart und der Region schauen. Eine Übersicht.
Von Michael Bosch, Christian Pavlic und Philipp Maisel
Sportchef des VfB Stuttgart: Drei Jahre Fabian Wohlgemuth – seine Meilensteine in Bildern

Sportchef des VfB Stuttgart Drei Jahre Fabian Wohlgemuth – seine Meilensteine in Bildern

Am 3. Dezember 2022 hat Fabian Wohlgemuth sein Amt als Sportchef des VfB Stuttgart angetreten. Ein Erfolgsmodell – unser Rückblick in Bildern.
Von Gregor Preiß
VfB Stuttgart Transfermarkt: Zwei neue Stürmer auf VfB-Liste?

VfB Stuttgart Transfermarkt Zwei neue Stürmer auf VfB-Liste?

Der VfB-Transferticker bildet alle News, Wechsel, Gerüchte und aktuellen Entwicklungen rund um den VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt ab: Wer ist neu? Wer kommt? Wer geht?
Von Heiko Hinrichsen, Gregor Preiß, Philipp Maisel, David Scheu und Carlos Ubina
VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Terodde spricht Klartext – und schwärmt von Hoeneß und Undav

VfB Stuttgart im DFB-Pokal Terodde spricht Klartext – und schwärmt von Hoeneß und Undav

Der frühere Torjäger blickt in neuer Rolle auf den Pokalsieger. Dabei redet der Fernsehexperte vor dem Spiel in Bochum über die Erfolgsgaranten des VfB und seine beiden Ex-Clubs.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart beim VfL Bochum: So will Sebastian Hoeneß den Pokalkampf angehen

VfB Stuttgart beim VfL Bochum So will Sebastian Hoeneß den Pokalkampf angehen

Der VfB-Trainer hat Wechsel angekündigt, um in die nächste Runde des DFB-Pokals einzuziehen. Dabei erteilt er Einsatzgarantien, fraglich aber ist, ob er zwei Stürmer aufbietet.
Von Carlos Ubina
VfB vor Duell beim VfL Bochum: Ex-Stuttgarter als Doppelpacker – als Simon Terodde den VfB aus dem Pokal warf

VfB vor Duell beim VfL Bochum Ex-Stuttgarter als Doppelpacker – als Simon Terodde den VfB aus dem Pokal warf

Simon Terodde hat den VfB Stuttgart einst zurück in die erste Liga geschossen. Der Stürmer hat den Weiß-Roten im DFB-Pokal aber auch schon einmal empfindlich weh getan.
Von Cedric Stedler
VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Mit kurzer Trainingshose – Bochums Rösler hofft auf Coup

VfB Stuttgart im DFB-Pokal Mit kurzer Trainingshose – Bochums Rösler hofft auf Coup

Trotz klarer Rollenverteilung glaubt der VfL Bochum im Pokal gegen den VfB Stuttgart an eine Überraschung. Die ist aus Sicht von Coach Uwe Rösler nur mit Unterstützung der Fans möglich.
Abwehr des VfB Stuttgart: Pech für Dan-Axel Zagadou und Luca Jaquez – Chance für Leonidas Stergiou?

Abwehr des VfB Stuttgart Pech für Dan-Axel Zagadou und Luca Jaquez – Chance für Leonidas Stergiou?

Der VfB Stuttgart war zuletzt in der Abwehr richtig gut aufgestellt. Nun fallen gleich zwei Spieler mindestens bis Jahresende aus.
Von Dirk Preiß
Trainer des VfB Stuttgart: „Muss Kompromisse geben“ – Hoeneß äußert sich zu Fanprotesten

Trainer des VfB Stuttgart „Muss Kompromisse geben“ – Hoeneß äußert sich zu Fanprotesten

Der Stuttgarter Chefcoach nimmt Stellung zur Sicherheitsdebatte im Vorfeld der Innenministerkonferenz und betont: „Ich kann beide Positionen nachvollziehen.“
Von David Scheu
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Frauen Stadion Stuttgarter Kickers Stuttgart Bundesliga PODCAnnSTatt Video
 
 