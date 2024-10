Fußball-Drittligist VfB Stuttgart II bleibt auf fremden Plätzen weiter sieglos. Trotz eines mutigen Auftritts nach der Pause setzte es vor 13 576 Zuschauern beim bisherigen Schlusslicht VfL Osnabrück eine 0:1-Niederlage.

Jürgen Frey 06.10.2024 - 21:28 Uhr

Der VfB Stuttgart II konnte auch beim VfL Osnabrück seine Auswärtsschwäche in der dritten Liga nicht ablegen. Die Elf von Trainer Markus Fiedler unterlag vor 13 576 Zuschauern an der Bremer Brücke mit 0:1 (0:1). Das Tor für das bisherige Schlusslicht fiel bereits in der 13. Minute. Ein langer Ball rutschte zum aufgerückten Innenverteidiger Maxwell Gyamfi durch, der ließ Dennis Seimen aus sieben Metern keine Chance. Bis zur Pause erarbeitete sich der VfB II zwar Feldvorteile, es fehlten aber die zündenden Ideen, um sich zwingende Chancen herauszuspielen.