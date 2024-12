Vor einer Minuskulisse von nur 1300 Zuschauern im Großaspacher Fautenhau begann die Partie fahrig – und nach nur wenigen Minuten mit einem selbst gelegten Ei für den VfB II. Ein schlecht getimter Rückpass von Dominik Nothnagel zu Dennis Seimen konnte von diesem nicht aus der Gefahrenzone befördert werden, Jordi Paulina sagte artig Danke und schob lässig zur Gästeführung ein (3.).

In der Folge bewegte sich die Begegnung auf überschaubarem Niveau. Stuttgart dürfte leichte Feldvorteile für sich verbuchen, der BVB setzte auf Umschaltmomente. Mit Erfolg. In der 38. Minute überspielten die Gäste mit einem langen Ball die VfB-Hintermannschaft, Julian Hettwer besorgte den 2:0-Pausenstand.

Verdiente 0:3-Niederlage für den VfB II

Nach der Pause bot sich dasselbe Bild wie zuvor. Stuttgart fand zu keiner Zeit zur nötigen Präzision und leistete sich teils haarsträubende Fehler im Spielaufbau. Dortmund bestrafte das effizient.

Schon in der 49. Minute machte Hettwer mit seinem zweiten Tor den Deckel drauf. Fiedler reagierte mit offensiven Wechseln, brachte Eliot Bujupi, Leonard Münst und Efe Korkut, dazu Leon Reichardt und Mirza Catovic. Doch diese Maßnahmen verpufften. So blieb es am Ende bei der auch in der Höhe verdienten 0:3-Niederlage.

Der VfB spielte mit: Seimen – Al-Dakhil (46. Reichardt), Groiß, Nothnagel, Schumann – Mack, Simnica (80. Catovic ) – di Benedetto (64. Münst) – Boakye, Kastanaras (80. Korkut), Malanga (46. Bujupi)