VfB Stuttgart II: Warum sich der Punkt nach mehr anfühlt

Wenn Partien einen solchen Blitzstart hinlegen, wie die des VfB Stuttgart II gegen den SC Verl, dann haben sie oft eine gewisse Tendenz zu verflachen. Auch an diesem Samstag in Großaspach. Daran konnte auch die Stuttgarter Unterstützung aus dem Profikader nichts ändern – Dan-Axel Zagadou, Justin Diehl und Noah Darwich starteten für den VfB II. Nach der Verler Führung durch Alessio Besio (3.Min.) konterte der VfB mit einem Tor vom Elfmeterpunkt, Mohamed Sankoh blieb kühl (5.Min.) Lauri Penna war zuvor gefoult worden. Zwar fielen danach keine Tore mehr, doch das Spiel hatte immerhin Szenen parat, die große Unterhaltung und reichlich Diskussionsstoff boten.

Etwa der aus Stuttgarter Sicht klare, aber nicht gegebene Handelfmeter (18.). Oder die Gelbe Karte für VfB-II-Trainer Nico Willig, der sich über einen laufenden, aber weggepfiffenen Konter seiner Mannschaft beschwerte. Auch die Ampelkarte für Lauri Penna (44.;48.), der sich kurz vor und kurz nach der Pause je einen Karton abholte, erregte die Gemüter. „Die Gelb-Rote Karte finde ich sehr hart, da wurde ohne jegliches Fingerspitzengefühl agiert. Auch der nicht gegebene Handelfmeter spricht dafür, dass es von Schiedsrichterseite nicht unbedingt für uns lief“, haderte Willig hinterher mit der Spielleitung.

In Unterzahl bewies seine Mannschaft allerdings große Moral. Stuttgart verteidigte mit viel Einsatz, hielt Verl lange Zeit gänzlich vom eigenen Tor fern und wenn einmal etwas durchkam, war Florian Hellstern zur Stelle. Der 17-jährige Nachwuchskeeper zeigte eine herausragende Leistung, parierte mehrere Großchancen. So blieb es beim 1:1 – auch, weil der VfB die letzte Großchance des Spiels, eine gewitzte Freistoßvariante von Nicolas Sessa auf Sankoh, nicht verwerten konnte.

„Der Punkt fühlt sich wie ein Sieg an. Wir haben nach schwachem Start gute Mentalität gezeigt, den Widerständen getrotzt und mutig gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt. Wir haben den Widerständen getrotzt und auch in Unterzahl richtig gut verteidigt. Jeder hat sich aufgeopfert und wir wären beinahe mit dem Lucky Punch belohnt worden. Das muss man sich auch erst einmal erarbeiten“, bilanzierte Willig zufrieden, auch Hellstern hob die „insgesamt tolle Mannschaftsleistung“ hervor.

Weiter geht es für den VfB II am kommenden Wochenende. Beim Spitzenteam TSV 1860 München wird das Team erneut stark gefordert sein. Anstoß im Stadion an der Grünwalder Straße ist am 30. August um 14 Uhr.

Der VfB II spielte mit: Hellstern – Amianampong (72. Glück), Zagadou(46. Herwerth), Groiß, Nothnagel - di Benedetto (64. Sessa), Catovic - Penna, Darwich (72. Lüers), Diehl (46. Majchrzak) - Sankoh