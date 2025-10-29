Der Titelverteidiger ist weiter im Wettbewerb dabei – und kennt bald seinen nächsten Gegner. Die Details zur Auslosung der nächsten Runde.

David Scheu 29.10.2025 - 20:49 Uhr

Durch einen 2:0-Sieg beim FSV Mainz 05 ist der VfB Stuttgart ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen – und wird seinen dortigen Gegner in Kürze kennen: An diesem Sonntag findet die Auslosung der Achtelfinal-Partien statt, die das ZDF live überträgt – gegen 17.50 Uhr in der Halbzeit-Pause des Handball-Länderspiels zwischen Deutschland und Island.